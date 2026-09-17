Krokodilfluss als Olympia-Strecke bestätigt

Ruderer fordern andere Wettkampfstrecke

Um den Standort gab es seit der Bekanntgabe der Pläne im März 2025 Debatten. Der Fitzroy River ist Lebensraum zahlreicher Salzwasserkrokodile. Zudem gab es große Bedenken wegen der starken Strömungen, häufiger Überschwemmungen und hoher Sedimentmengen im Fluss. Mehr als 500 Ruderinnen und Ruderer, darunter der ehemalige australische Olympiasieger Drew Ginn, hatten sich in einem offenen Brief für einen anderen Standort im Südosten Queenslands ausgesprochen.