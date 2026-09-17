Mächtige Konkurrenz drängte Geschäft in die Pleite

Übermächtige Großkonzerne machen es kleineren Lebensmittelhändlern schwer. Jetzt ist ein weiteres Geschäft von der Landkarte verschwunden. Über das Vermögen der Betreiberin eines ADEG-Marktes in Kirchberg in Tirol wurde am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren eröffnet. Der operative Betrieb des Marktes ist bereits geschlossen, hieß es.
Laut Angaben des Kreditschutzverbandes von 1870 war die Schuldnerin mit einem ADEG-Markt im Ortszentrum von Kirchberg tätig. Ursprünglich waren in dem Unternehmen sieben Dienstnehmer beschäftigt. Eine Sanierung des Unternehmens sei nach Mitteilung der Insolvenzschuldnerin nicht geplant.
Große Betriebe am Ortsrand
Als Hauptgrund für die Insolvenz werde von der Schuldnerin die starke Konkurrenzsituation in der Region genannt. Der von ihr betriebene Markt befinde sich im Ortszentrum, während sich am Ortsrand größere Betriebe von Mitbewerbern angesiedelt hätten.
Der KSV1870 geht davon aus, dass in diesem Verfahren Verbindlichkeiten in Höhe von rund 215.000 Euro offen aushaften.
Kreditschutzverband von 1870
Der KSV1870 geht derzeit von offenen Verbindlichkeiten in Höhe von rund 215.000 Euro aus. Die tatsächliche Höhe der Insolvenzforderungen stehe allerdings noch nicht endgültig fest und soll sich im weiteren Verlauf des Verfahrens ergeben, hieß es weiter.
Gläubiger können Forderungen anmelden
Gläubiger können ihre Forderungen laut KSV1870 bis 21. Oktober im Rahmen der gerichtlichen Anmeldefrist anmelden. Die erste Prüfungstagsatzung sei für den 4. November 2026 angesetzt.
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