Mächtige Konkurrenz drängte Geschäft in die Pleite

Übermächtige Großkonzerne machen es kleineren Lebensmittelhändlern schwer. Jetzt ist ein weiteres Geschäft von der Landkarte verschwunden. Über das Vermögen der Betreiberin eines ADEG-Marktes in Kirchberg in Tirol wurde am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren eröffnet. Der operative Betrieb des Marktes ist bereits geschlossen, hieß es.