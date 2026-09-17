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Rekorde gebrochen! Barca lässt Fußballwelt staunen

Fußball International
17.09.2026 09:23
Auch Gabriel Jesus durfte sich in die Torschützenliste eintragen.
Auch Gabriel Jesus durfte sich in die Torschützenliste eintragen.(Bild: EPA/ALEJANDRO GARCIA)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Der FC Barcelona hat erneut seine großen sportlichen Ambitionen für diese Spielzeit unterstrichen und ganz nebenbei einen neuen Liga-Rekord aufgestellt. Denn mit einem Expected-Goals-Wert von 6,65 im Match gegen Racing Santander (7:2) hat man den eigenen Bestwert deutlich verbessert. Doch auch der Saisonstart selbst hat schon historische Dimensionen angenommen! 

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Der FC Barcelona fegt weiter durch die spanische Liga – schon fast beinahe als träfe man dort nur auf zweitklassige Teams. Das Team von Trainer Hansi Flick hat einen historischen Saisonstart hingelegt. Zum ersten Mal in der Geschichte ist eine Mannschaft mit 28 erzielten Toren und sechs aufeinanderfolgenden Siegen in La Liga gestartet. Nur sechs Gegentore hat man bisher kassiert.

Gegen Aufsteiger Santander zeigten sich Lamine Yamal und Co. erneut gnadenlos. Ganze sieben Treffer standen am Ende aufseiten der Katalanen auf der Anzeigetafel.

Und zudem wurde ein weiterer Rekord gebrochen. Mit einem Expected-Goals-Wert von 6.65 hat man den eigenen Liga-Bestwert vom zurückliegenden Jänner (6.44 xG gegen Elche) deutlich verbessert. 

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Auch in der Königsklasse effektiv
In vier Liga-Spielen hat die Flick-Truppe schon fünf Tore oder mehr erzielt. Das „torärmste“ Spiel war ein 2:0 gegen Athletic Bilbao. Und auch in der Champions League ist ein furioser Auftakt gelungen. Denn gegen Feyenoord fegten die Katalanen auch dort mit 5:1 gegen hilflos wirkende Niederländer hinweg. 

Damit ist es auch offiziell der beste Saisonstart von Barca über alle Wettbewerbe hinweg in der Geschichte des Vereins. Die Mission in dieser Saison ist klar: Jeden Titel gewinnen, der möglich ist. Und aktuell dürfte man tatsächlich auch in Madrid, München und Paris mit Ehrfurcht auf diese Mannschaft blicken ...

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