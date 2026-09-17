Rekorde gebrochen! Barca lässt Fußballwelt staunen

Der FC Barcelona fegt weiter durch die spanische Liga – schon fast beinahe als träfe man dort nur auf zweitklassige Teams. Das Team von Trainer Hansi Flick hat einen historischen Saisonstart hingelegt. Zum ersten Mal in der Geschichte ist eine Mannschaft mit 28 erzielten Toren und sechs aufeinanderfolgenden Siegen in La Liga gestartet. Nur sechs Gegentore hat man bisher kassiert.