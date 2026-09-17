Barack Obamas Hündin „Sunny“ ist gestorben

„Sunny“ sei eine „Naturgewalt“ gewesen und habe auf dem Rasen des Weißen Hauses Eichhörnchen und Vögel gejagt – und alles andere, was sich bewegte. „Sie hatte ihre Eigenheiten“, schrieb Obama weiter. „Abgesehen von Bo zog sie Menschen Hunden vor. Sie trank laut und schlabberte dabei. Und obwohl sie ein Portugiesischer Wasserhund war, hasste sie es, nass zu werden.“