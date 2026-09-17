„Resident Evil“ wagt Neuanfang auf der Leinwand

Ein Film wie ein Spiel

Statt der etablierten Story soll die neue Zombie-Hatz vielmehr das Gefühl beim Spielen der Vorlage einfangen. Als Konzept ergibt das Sinn. In den Games entsteht der Horror nämlich durch das stressige Spieldesign, weniger durch die Story. In Creggers „Resident Evil“ geht das teils auf, wenn der Titelheld etwa mit dem berüchtigten Munitionsmangel der Games kämpft. Gelegentlich steht der Protagonist auch vor den wundersam robusten Türschlössern der Spiele, wobei solche direkten Anspielungen manchmal eher platt sind. Insgesamt wäre noch etwas mehr Stressterror der Spiele möglich gewesen.