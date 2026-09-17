Black Wings nun jünger und schneller – und besser?

1800 Abos verkauft

In der Vorbereitung gab’s in sieben Spielen zwei Siege, wurden die Linien oft geändert, erhielten Cracks Pausen.„Wir wollten, dass alle auf ihre Spiele kommen und verschiedene Kombinationen sehen. Ich bin mit der Vorbereitung zufrieden“, so Lukas, dessen Team weiter auf die Fans bauen kann: Trotz schwacher Saison und erhöhter Preise wurden wieder rund 1800 Abos abgesetzt. Rund ein Fünftel wählte gar das „Dream-Big-Abo“ – also inklusive aller Spiele bis zu einem möglichen Finale. Zeit, den Fans etwas zurückzugeben!