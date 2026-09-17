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Erfolg bei Papageien

Schmuggelfall mit Happy End: Nachwuchs im Zoo

Wien
17.09.2026 10:22
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sie sind äußerst selten, stark gefährdet und sorgten vor mittlerweile 15 Jahren aufgrund eines aufsehenerregenden Schmuggelfalls für Schlagzeilen. Mehrere Dutzend Papageien-Eier waren 2011 am Flughafen Wien beschlagnahmt und dem Tiergarten Schönbrunn zur Aufzucht überlassen worden. Nun gelang erstmals bei den Rotspiegelamazonen die natürliche Aufzucht dreier Küken durch die Elterntiere.

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2011 erhielt der Tiergarten 74 Papageien-Eier, die vom österreichischen Zoll beschlagnahmt worden waren. Aus ihnen schlüpften Rotspiegelamazonen und Jamaika-Amazonen – darunter auch jene Vögel, die inzwischen selbst für Nachwuchs sorgen.

„Besonderer Meilenstein“
„Aus einem dramatischen Fall von illegalem Wildtierhandel ist über viele Jahre hinweg ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz geworden. Dank der Expertise und Ausdauer unseres Pflegeteams können wir diese anspruchsvollen Papageien nicht nur erfolgreich halten, sondern nun auch nachzüchten. Dass die Rotspiegelamazonen heuer erstmals drei Küken selbstständig großgezogen haben, ist für uns ein besonderer Meilenstein“, erklärt Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

Der aktuelle Nachwuchs ist europaweit von besonderer Bedeutung: Rotspiegelamazonen werden derzeit nur noch in einem zweiten europäischen Zoo, dem Zoo Prag, gehalten. Der Tiergarten Schönbrunn besitzt das einzige Zuchtpaar und ist damit der einzige zoologische Garten Europas, dem die erfolgreiche Nachzucht dieser seltenen Art gelingt.

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„Rapide Bestandsrückgänge“
In ihrer Heimat Jamaika gelten Rotspiegelamazonen seit 2020 als stark gefährdet. Die Art kommt ausschließlich in zwei kleinen Gebieten der Insel vor. Die wild lebende Population wird nur mehr auf maximal 15.000 Tiere geschätzt. „Rotspiegelamazonen erleben rapide Bestandsrückgänge. Diese werden unter anderem durch den Verlust des natürlichen Lebensraums, Prädation durch invasive Arten und die Auswirkungen des Klimawandels verursacht. Gerade bei einer Art mit einem derart kleinen Verbreitungsgebiet hat die Zerstörung des einzigen natürlichen Lebensraums besonders schnell schwerwiegende Folgen“, so Dr. Eveline Dungl, zoologische Abteilungsleiterin im Tiergarten.

Umso wichtiger ist eine stabile Reservepopulation dieser Papageien in menschlicher Obhut. Gleichzeitig sind Amazonen äußerst sensible Tiere, deren Haltung viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl des gesamten Vogelpflege-Teams erfordert. Besonders beeindruckend ist dabei auch das langjährige Engagement der Teamleiterin Petra Stefan, die diese Vögel seit der Beschlagnahme der Eier vor 15 Jahren begleitet und entscheidend zu diesem Meilenstein beigetragen hat.

Nachwuchs auch bei Jamaika-Amazonen
Und der Artenschutzerfolg setzt sich fort: Neben den drei jungen Rotspiegelamazonen wachsen derzeit auch vier Küken der gefährdeten Jamaika-Amazonen im Tiergarten heran. So erfreulich diese Entwicklung ist, sie darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der illegale Wildtierhandel eine ernst zu nehmende Bedrohung für Amazonen und zahlreiche andere Tiere darstellt.

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