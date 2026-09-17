Schmuggelfall mit Happy End: Nachwuchs im Zoo

„Rapide Bestandsrückgänge“

In ihrer Heimat Jamaika gelten Rotspiegelamazonen seit 2020 als stark gefährdet. Die Art kommt ausschließlich in zwei kleinen Gebieten der Insel vor. Die wild lebende Population wird nur mehr auf maximal 15.000 Tiere geschätzt. „Rotspiegelamazonen erleben rapide Bestandsrückgänge. Diese werden unter anderem durch den Verlust des natürlichen Lebensraums, Prädation durch invasive Arten und die Auswirkungen des Klimawandels verursacht. Gerade bei einer Art mit einem derart kleinen Verbreitungsgebiet hat die Zerstörung des einzigen natürlichen Lebensraums besonders schnell schwerwiegende Folgen“, so Dr. Eveline Dungl, zoologische Abteilungsleiterin im Tiergarten.