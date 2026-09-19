Wien schränkt Rechte von Airbnb & Co. weiter ein

Die Regeln für Kurzzeitvermietungen in Wien werden weiter verschärft. Das kündigte SPÖ-Stadtchef Michael Ludwig in einer Presseaussendung an. Bereits ab 1. Jänner 2027 dürfen über Plattformen wie Airbnb und Co. nur noch Wohnungen angeboten werden, die zuvor in einem Register gemeldet wurden. Ebenso sollen Umwidmungen in Beherbergungsbetriebe erschwert werden.