Unbekannte reißen Mann Goldketten vom Hals

Brutaler Überfall am Freitagnachmittag in Wien-Favoriten: Ein 32-Jähriger wurde auf der Favoritenstraße von mehreren Unbekannten attackiert. Die Täter hatten es offenbar auf seine Goldketten abgesehen.
Der Mann kam gegen 16.30 Uhr gerade aus einem Lokal, als die Gruppe laut Polizei auf ihn losging. Die Angreifer sollen den 32-Jährigen mit Faustschlägen und Pfefferspray attackiert und anschließend zu Boden gestoßen haben.
Mit Beute geflüchtet
Dann rissen ihm die Täter zwei Goldketten vom Hals und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Der 32-Jährige erlitt mehrere leichte Verletzungen, wurde von der Berufsrettung Wien versorgt und anschließend ins Spital gebracht.
Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.