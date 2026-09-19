Psychisch erkrankt – und zurück ins Berufsleben

Schritt für Schritt in den Arbeitsalltag

Martin ist fast ein Jahr beim Arbeitstraining und möchte seine Belastbarkeit wieder stärken. „Hier wird man subtil und mit positiven Worten unterstützt. Sie stärken deine eigenen Stärken. Es geht nicht darum, was ich nicht kann, sondern darum, was ich kann. Und das gibt mir wieder Selbstvertrauen“, sagt Martin.