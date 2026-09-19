Kann das „Zukunftsdepot“ Ihr Kind reich machen?

Die Idee dahinter klingt so einfach wie wirkungsvoll: Statt das Geld auf dem Sparbuch zu lassen, wo es von der Inflation aufgefressen wird, sollen Familien frühzeitig in Wertpapiere investieren. Dabei sparen sie sich die 27,5 Prozent Kapitalertragsteuer auf Aktiengewinne komplett. Die Umsetzung ist für 2027 geplant. Die „Krone“ hat bei den Chefs der größten heimischen Banken nachgefragt und analysiert, wie viel das Depot den Familien wirklich bringt.