Kann das „Zukunftsdepot“ Ihr Kind reich machen?

Es klingt wie ein Versprechen für die nächste Generation: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will mit dem „Zukunftsdepot“ jedes Kind in Österreich zu einem kleinen Kapitalisten machen. Bis zu 5000 Euro sollen Eltern pro Jahr für ihren Nachwuchs anlegen können. Die Erträge sind komplett steuerfrei, dazu gibt es vom Staat ein Startguthaben von 500 Euro.
Die Idee dahinter klingt so einfach wie wirkungsvoll: Statt das Geld auf dem Sparbuch zu lassen, wo es von der Inflation aufgefressen wird, sollen Familien frühzeitig in Wertpapiere investieren. Dabei sparen sie sich die 27,5 Prozent Kapitalertragsteuer auf Aktiengewinne komplett. Die Umsetzung ist für 2027 geplant. Die „Krone“ hat bei den Chefs der größten heimischen Banken nachgefragt und analysiert, wie viel das Depot den Familien wirklich bringt.
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