Filmpremiere in Wien

„Gentle Monster“: Stars über den Fall „Gunkl“

Adabei-TV Clips
19.09.2026 11:22
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Ein brisanter Film, dazu ein aktueller Fall, der für Schlagzeilen sorgt: „Gentle Monster“ erzählt von einer Mutter, die mit einem schweren Missbrauchsvorwurf gegen ihren Ex-Mann konfrontiert wird. Bei der Filmpremiere sprachen wir mit Marie Kreutzer, Jella Haase und Laurence Rupp auch über „Gunkl“. 

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