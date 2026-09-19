„Gentle Monster“: Stars über den Fall „Gunkl“

Ein brisanter Film, dazu ein aktueller Fall, der für Schlagzeilen sorgt: „Gentle Monster“ erzählt von einer Mutter, die mit einem schweren Missbrauchsvorwurf gegen ihren Ex-Mann konfrontiert wird. Bei der Filmpremiere sprachen wir mit Marie Kreutzer, Jella Haase und Laurence Rupp auch über „Gunkl“.