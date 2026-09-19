Hattrick fixiert! Talent gewinnt Gold in Mexiko

Mit Mira Kirisits (bis 53 Kilo) durfte eine weitere Salzburgerin über eine Medaille jubeln. Erstmals gewann sie Bronze.

„Endlich konnte sich Mira nach dem Fehltritt in der Schlusssekunde in Manila belohnen. Sie ist eine von drei Kumite-Topathleten in Blickrichtung Nachwuchs-WM in Polen. Voller Selbstvertrauen starten wir ins Series A-Turnier in Salzburg, dann gibt es noch ein Team-Training vor der WM“, bilanziert Nachwuchs-Trainer Thomas Schell stolz.