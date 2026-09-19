Hattrick fixiert! Talent gewinnt Gold in Mexiko

Sarah Kemetinger ist in Mexiko einfach nicht zu stoppen. Das Salzburger Karate-Talent holte bei ihrem dritten Antreten in Guadalajara ihre dritte Goldmedaille. Mit Mira Kirisits jubelte eine weitere Salzburgerin erstmals über Edelmetall.
Mexiko ist ein guter Boden für Karate-Talent Sarah Kemetinger (bis 66 Kilogramm)! Die Salzburgerin trat zum dritten Mal beim dortingen Youth-League-Event in Guadalajara an und eroberte zum dritten Mal Gold – der Hattrick ist damit perfekt. Damit zählt die aktuelle Nummer sechs der U18-Weltrangliste auch zum Favoritenkreis bei der Nachwuchs-WM Mitte Oktober in Polen.
Mit Mira Kirisits (bis 53 Kilo) durfte eine weitere Salzburgerin über eine Medaille jubeln. Erstmals gewann sie Bronze.
„Endlich konnte sich Mira nach dem Fehltritt in der Schlusssekunde in Manila belohnen. Sie ist eine von drei Kumite-Topathleten in Blickrichtung Nachwuchs-WM in Polen. Voller Selbstvertrauen starten wir ins Series A-Turnier in Salzburg, dann gibt es noch ein Team-Training vor der WM“, bilanziert Nachwuchs-Trainer Thomas Schell stolz.
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