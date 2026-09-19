Verkehrsader wird umgebaut: 160 Parkplätze wackeln

Aktuell werden seit August bereits die Wasserrohre erneuert, anschließend sollen die Straßenbahngleise dran kommen und danach wird die Oberfläche völlig umgestaltet. Und die ersten Pläne, die kursieren, haben es in sich. Zentraler Punkt ist die Errichtung eines Zwei-Richtungs-Radwegs über eine Länge von mehr als einem halben Kilometer. Bis zu 160 Parkplätze wackeln!