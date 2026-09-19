Schuss abgefeuert: Jugendliche jagen 16-Jährigen

Ein 16-Jähriger ist am Freitagnachmittag in Wien-Donaustadt von fünf Jugendlichen bedroht worden. Als er sich weigerte, ihnen sein Bargeld zu geben, eskalierte die Situation weiter. Einer der Jugendlichen soll schließlich sogar eine Schreckschusspistole gezogen haben.
Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr im Innenhof einer Wohnhausanlage. Laut Polizei forderte die Gruppe den 16-Jährigen auf, sein Geld herauszugeben. Als dieser sich weigerte, soll ihm einer der Jugendlichen einen Faustschlag versetzt haben. Ein weiterer zog laut Angaben des Opfers eine Schreckschusspistole.
Gruppe verfolgte Opfer
Der 16-Jährige ergriff daraufhin die Flucht, doch die Gruppe soll ihn verfolgt haben. Dabei wurde laut Polizei auch ein Schuss in seine Richtung abgegeben. Danach flüchteten die Jugendlichen. Am Tatort stellten die Beamten eine Schreckschusspatronenhülse sicher.
Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 16-Jährige wurde augenscheinlich nicht verletzt und lehnte eine Versorgung durch die Rettung ab. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.
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