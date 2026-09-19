Randale in Fast-Food-Lokal: Polizisten attackiert

Ein 28-Jähriger hat Freitagfrüh in einem Fast-Food-Lokal in der Wiener Innenstadt für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann soll mit Gegenständen um sich geworfen und dabei Gäste bedroht haben. Als die Polizei eintraf, eskalierte die Situation weiter.
Gegen 6.20 Uhr wurden die Beamten in die Kärntnertorpassage gerufen. Der Verdächtige verhielt sich laut Polizei auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv, ignorierte deren Anweisungen und attackierte die Beamten mit Schlägen und Tritten. Schließlich wurde der 28-Jährige vorläufig festgenommen.
Mögliches Crystal Meth sichergestellt
Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten mehrere Baggies mit mutmaßlichem Crystal Meth und Cannabis. Zwei Beamte wurden bei der Festnahme verletzt. Einer von ihnen konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.
Mehrere Anzeigen
Auf den 28-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu. Unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und der schweren Körperverletzung sowie nach dem Suchtmittelgesetz.
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