Es geht um Millionen!
Voller Superlative: Das Oktoberfest in Zahlen
Millionen Besucher, Millionen Maß Bier, Millionen-Umsätze: Das Oktoberfest ist ein Volksfest der Superlative. Am Samstag um 9 Uhr startete das größte Volksfest der Welt in die 191. Auflage. Ein Überblick über die irren Zahlen rund um die Münchner Wiesn.
Das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt. Jedes Jahr heißt es Mitte September wieder: „O‘zapft is!“ – und Tausende durstige Feierwütige folgen dem Ruf. Dieses Jahr darf bis 4. Oktober auf der Theresienwiese gefeiert werden.
Bis zum Zapfenstreich bedeutet das aber: Millionen Besucher, Millionen Maß Bier und Millionen Speisen, die über den Tresen wandern. Dazu kommen unzählige Alkoholleichen, Anzeigen und Einsätze von Rettungs- oder Polizeikräften. Aber das Fest hat noch viel mehr zu bieten ...
Bilder aus dem Jahr 2026:
- Das Oktoberfest ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor für München. Rund 1,25 Milliarden Euro gaben die Wiesn-Besucher etwa im Jahr 2019 auf dem Gelände aus. Auswärtige Gäste spülen weitere Hundert Millionen Euro in die Stadtkasse.
- Auf der Wiesn sind insgesamt rund 13.000 bis 15.000 Menschen im direkten Dauereinsatz (Bedienungen, Musiker, Ordner, Schausteller), die Millionen von Gästen betreuen. Mehr als 600 Polizeikräfte und Hunderte Ordner der Stadt München sorgen für ein friedliches Fest, dazu kommen Dutzende Rettungskräfte, die bei Alkoholvergiftungen und Co. Schlimmeres verhindern.
- Der Besucherrekord lag bei 7,2 Millionen Besuchern im Jahr 2023. Allerdings dauerte die Wiesn in diesem Jahr zwei Tage länger.
- Das Festgelände umfasst 59 Fußballfelder und misst extra 42 Hektar. Klingt viel, ist aber umgerechnet auf die Anzahl der täglichen Besucher gar nicht so riesig. An starken Tagen stürmen bis zu 400.000 Personen das Gelände.
- Darauf befindet sich 14 Wiesn-Zelte, wo insgesamt 100.000 Menschen Platz finden. Das größte ist das Hofbräuzelt mit exakt 9991 Sitzplätzen. Seit 2023 flossen auf der Wiesn jährlich durchschnittlich 6,5 bis 7 Millionen Liter Bier.
- Im Jahr 2022 wurde das erste Mal seit 14 Jahren aufgrund des regnerischen und kalten Wetters Glühwein an den Ständen ausgeschenkt, außerdem wurden 41 Tonnen gebrannte Mandeln verzehrt. Apropos Speisen: Jährlich werden in den Festzelten 400.000 Hendln serviert, 125 Ochsen und 30 Kälber pro Wiesn geschlachtet.
- Besuchern kommen beim Feiern Tausende Gegenstände abhanden. Besonders oft handelt es sich dabei um Ausweise, Kleidungsstücke, Geldbörsen, Bankkarten, Handys, Schlüsseln und Brillen, Taschen, Rucksäcke, Regenschirme und Schmuckstücke. Im Jahr 2018 wurde sogar ein Gebiss zurückgelassen. Auch Eheringe werden immer wieder gefunden – ein Schelm, der Böses denkt ...
- 2022 gab es rund 1000 Anzeigen wegen Körperverletzung, Taschendiebstählen und Sexualdelikten. 376 Personen wurden festgenommen.
- Besucher versuchen regelmäßig, Zehntausende Maßkrüge unerlaubt mitzunehmen (im Jahr 2025 wurden über 110.000 Krüge vom Sicherheitspersonal am Ausgang abgenommen).
Mehr als 50 KI-gestützte Kameras sollen rechtzeitig gefährliche Ansammlungen von Menschen erkennen. Zudem ist an den besucherstarken Tagen ein sogenannter Crowdspotter im Einsatz, der die Besucherströme im Blick behält – und bei Bedarf Durchsagen macht.
Fun Fact: Obwohl die Wiesn jedes Jahr teurer wird, ist die Benutzung der Toiletten erstaunlicherweise kostenlos. Und: Am legendären Kotzhügel (damit gemeint ist die Bavaria-Wiese hinter den Festzelten, Anm.) findet - Sie ahnen es bestimmt schon – nach zu viel Biergenuss die weniger angenehme Erleichterung statt ... Na dann, Prost!
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