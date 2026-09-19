Voller Superlative: Das Oktoberfest in Zahlen

Fun Fact: Obwohl die Wiesn jedes Jahr teurer wird, ist die Benutzung der Toiletten erstaunlicherweise kostenlos. Und: Am legendären Kotzhügel (damit gemeint ist die Bavaria-Wiese hinter den Festzelten, Anm.) findet - Sie ahnen es bestimmt schon – nach zu viel Biergenuss die weniger angenehme Erleichterung statt ... Na dann, Prost!