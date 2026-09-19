Louie Austen: Die Jazzstimme feiert ihren Ehrentag

Welche Weisheit würdest du deinem 20-jährigen Ich mit der Lebenserfahrung von heute gerne mitgeben? Und gibt es Dinge, die du ändern oder eklatant anders machen würdest?

Ich kann nur jedem empfehlen, seine Kindheitsträume zu erfüllen. Das ist das Wichtigste im Leben. Dass man sich überlegt: Was war das, was ich als Bub am liebsten gemacht habe? Dann sollte man ein Leben lang diesem Traum nachgehen und ihn umsetzen. Ich wollte kein Entertainer werden, aber mit Musik zu tun haben. Vor Publikum zu stehen, war mir nicht so wichtig. Ich habe Akkordeon, Klavier und Gitarre gelernt und wollte mein Leben mit Musik füllen. Entweder nachspielen, nachsingen oder Neues erforschen. Das mit dem Auftreten und Entertainen kam erst später. Dabei hat mir Konstantin Sergejewitsch Stanislawski mit seiner „Method Acting“-Schule sehr geholfen. Ich bin zu 100 Prozent auf der Bühne und mache das, was meinen Gefühlen entspringt. Das spüren hoffentlich auch die Leute.