Wow-Look! Charlène stahl bei Gala allen die Show

Wow, was für ein Auftritt! Charlène von Monaco hat am Freitagabend bei der Jubiläumsgala der Foundation Prince Albert II de Monaco im prachtvollen Salle Garnier der Oper von Monte-Carlo alle verzaubert – in einem Kleid von Prinzessin Kates Lieblingsdesignerin!
Für das 20-jährige Jubiläum der Glamour-Gala hatte sich Charlène ein Kleid ausgesucht, in dem sie eindeutig der Star des Abends war. Die schwarze Robe von Jenny Packham war nämlich ein echter Blickfang – und das lag an einem funkelnden Detail.
Robe mit funkelndem Highlight
Das „Livia Crystal Fringe Capelet Column“-Kleid, das rund 3000 Euro teuer ist und aus der Feder von Prinzessin Kates Lieblingsdesignerin stammt, bestach durch einen transparenten Schulterbereich in Capeform, den zahlreiche Kristall-Applikationen im Blitzlichtgewitter zum Glitzern brachten. Ein echtes Highlight, das das ansonsten eher schlicht gehaltene Dress zur wahren Glamour-Robe machte.
Zu dem Wow-Dress kombinierte Charlène, die ihr Make-up sehr natürlich gehalten hatte, Diamant-Ohrringe sowie zwei ausgefallene Ringe. Eine kleine, schwarze Clutch, die ebenfalls mit Glitzersteinen besetzt war, machte den Look schließlich perfekt
Promis folgten Einladung des Fürstenpaares
Gemeinsam mit ihrem Ehemann Fürst Albert, der im schwarzen Anzug mit Fliege ebenfalls eine gute Figur machte, posierte Charlène an diesem besonderen Abend geduldig für die Fotografen. Und nahm sich auch für die berühmten Ehrengäste Zeit.
Denn zur Feier des Tages ließen sich die Stars natürlich nicht zweimal bitten – und so beehrten unter anderem Schauspielerin Monica Bellucci, Hollywoodstar Richard Gere, Topmodel Eva Herzigova und Sängerin Christina Aguilera die Jubiläumsgala der Foundation Prince Albert II de Monaco in Monte-Carlo.
Gemeinsam mit dem Fürstenpaar feierten sie zwei Jahrzehnte Einsatz für den Schutz der Erde. Und bewiesen, dass es nicht nur modisch ein gelungener Abend war!
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