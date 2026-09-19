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Oktoberfest eröffnet

„O‘zapft is!“: Ganz München ist im Wiesn-Fieber

Deutschland
19.09.2026 12:14
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Mit den Worten „O‘zapft is! Auf eine friedliche Wiesn!“, ist das Oktoberfest in München am Samstag nach dem dem tradionellen Trachtenschützen- und Festumzug pünktlich um 12 Uhr mittags offiziell in seine 191. Auflage gestartet. Beim größten Volksfest der Welt werden auch dieses Jahr wieder Millionen durstige Besucher erwartet.

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Das Gelände wurde bereits um 9 Uhr geöffnet (siehe Video oben), seit 10 Uhr wurden Gästen alkoholfreie Getränke und kleine Speisen ausgeschenkt. Viele haben vor Einlass ab den Abendstunden vor dem Gelände campiert und sich an mitgebrachtem Bier gelabt.

Ab 12 Uhr darf gebechert werden
Um Punkt 12 Uhr floss der erste Gerstensaft, gleichzeitig mit dem Anstich gaben zwölf Böllerschüsse vor der Bavaria das Signal, dass ab sofort in allen Festzelten ausgeschenkt werden darf. Der erst seit Mai 2026 amtierende Oberbürgermeister von München, Dominik Krause, hat einen Schlag für den Anstich gebraucht – schon jetzt ein Routinier. Bis dahin gab‘s Alkoholfreies. Wie etwa Leitungswasser, das pro Liter mit elf Euro vergoldet wird.

Die ersten Bilder:

Die Maß ist in diesem Jahr erneut teurer geworden und kostet je nach Festzelt zwischen 14,80 Euro und 15,90 Euro (ein durchschnittlicher Anstieg von rund 2,4 Prozent).

Oktoberfestbier viel stärker
Mit 5,8 bis 6,4 Prozent Alkoholgehalt – das entspricht etwa sechs bis acht „Schnapserln“ – ist Oktoberfestbier deutlich stärker als normales Bier. Bei Klassikern muss man ebenfalls tief in die Tasche greifen. Ein halbes Hendl kostet bis zu 19,9 Euro, bis zu 500.000 Stück landen bis Wiesn-Ende insgesamt auf den Tellern.

Auf der Theresienwiese stehen die gewohnten großen und kleinen Festhallen mit bis zu 10.000 Sitzplätzen seit Tagen bereit. Plätze sind besonders an den Wochenenden und abends stark nachgefragt – spontaner Einlass ist meist nur in den Randzeiten oder über die Biergärten der Zelte möglich.

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Die aktuelle Preisliste des Oktoberfests sowie Zahlen und Fakten rund um die Sause finden Sie oben unter „Lesen Sie auch“.

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