„O‘zapft is!“: Ganz München ist im Wiesn-Fieber

Ab 12 Uhr darf gebechert werden

Um Punkt 12 Uhr floss der erste Gerstensaft, gleichzeitig mit dem Anstich gaben zwölf Böllerschüsse vor der Bavaria das Signal, dass ab sofort in allen Festzelten ausgeschenkt werden darf. Der erst seit Mai 2026 amtierende Oberbürgermeister von München, Dominik Krause, hat einen Schlag für den Anstich gebraucht – schon jetzt ein Routinier. Bis dahin gab‘s Alkoholfreies. Wie etwa Leitungswasser, das pro Liter mit elf Euro vergoldet wird.