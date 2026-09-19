Oktoberfest eröffnet
„O‘zapft is!“: Ganz München ist im Wiesn-Fieber
Mit den Worten „O‘zapft is! Auf eine friedliche Wiesn!“, ist das Oktoberfest in München am Samstag nach dem dem tradionellen Trachtenschützen- und Festumzug pünktlich um 12 Uhr mittags offiziell in seine 191. Auflage gestartet. Beim größten Volksfest der Welt werden auch dieses Jahr wieder Millionen durstige Besucher erwartet.
Das Gelände wurde bereits um 9 Uhr geöffnet (siehe Video oben), seit 10 Uhr wurden Gästen alkoholfreie Getränke und kleine Speisen ausgeschenkt. Viele haben vor Einlass ab den Abendstunden vor dem Gelände campiert und sich an mitgebrachtem Bier gelabt.
Ab 12 Uhr darf gebechert werden
Um Punkt 12 Uhr floss der erste Gerstensaft, gleichzeitig mit dem Anstich gaben zwölf Böllerschüsse vor der Bavaria das Signal, dass ab sofort in allen Festzelten ausgeschenkt werden darf. Der erst seit Mai 2026 amtierende Oberbürgermeister von München, Dominik Krause, hat einen Schlag für den Anstich gebraucht – schon jetzt ein Routinier. Bis dahin gab‘s Alkoholfreies. Wie etwa Leitungswasser, das pro Liter mit elf Euro vergoldet wird.
Die ersten Bilder:
Die Maß ist in diesem Jahr erneut teurer geworden und kostet je nach Festzelt zwischen 14,80 Euro und 15,90 Euro (ein durchschnittlicher Anstieg von rund 2,4 Prozent).
Oktoberfestbier viel stärker
Mit 5,8 bis 6,4 Prozent Alkoholgehalt – das entspricht etwa sechs bis acht „Schnapserln“ – ist Oktoberfestbier deutlich stärker als normales Bier. Bei Klassikern muss man ebenfalls tief in die Tasche greifen. Ein halbes Hendl kostet bis zu 19,9 Euro, bis zu 500.000 Stück landen bis Wiesn-Ende insgesamt auf den Tellern.
Auf der Theresienwiese stehen die gewohnten großen und kleinen Festhallen mit bis zu 10.000 Sitzplätzen seit Tagen bereit. Plätze sind besonders an den Wochenenden und abends stark nachgefragt – spontaner Einlass ist meist nur in den Randzeiten oder über die Biergärten der Zelte möglich.
Hunderte Einsatzkräfte stehen im Einsatz. Bis 4. Oktober darf „gebechert“, geschunkelt und gefeiert werden. Doch aufgepasst auf den Ehering – die gehen auf der Wiesn immer wieder „verloren“ ...
Die aktuelle Preisliste des Oktoberfests sowie Zahlen und Fakten rund um die Sause finden Sie oben unter „Lesen Sie auch“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.