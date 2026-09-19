Martin holt Pole, KTM-Pilot Acosta Dritter

Dritte Saison-Pole

Martin holte seine dritte Saison-Pole. Der Ex-Weltmeister liegt in der WM nach Punkten gleichauf mit Marquez auf Rang zwei. Landet er im Sprint über 14 Runden unter den ersten neun und vor dem Ducati-Star, würde er die Führung übernehmen. Acosta war im ersten Stint des Quali-Finales nicht optimal positioniert. Der 22-Jährige kämpfte um seine erste Pole seit Barcelona im Mai, am Ende fehlten ihm 71 Tausendstel auf Martin. „Normalerweise haben wir im Qualifying etwas Probleme. Hier beim Heim-GP in der ersten Reihe zu starten, ist wunderbar“, sagte Acosta, der KTM in der kommenden Saison in Richtung Ducati verlässt.