Glamour pur: Stars, Style und Zirkuszauber in Wien

In der High Society war diese Woche einiges los: Circus-Theater Roncalli feierte sein 50-Jahr-Jubiläum, Heidi Klum begeisterte in München – krone.tv war vor Ort und plauderte mit dem Topmodel sowie ihren prominenten Gästen. Auch beim Auftakt der Vienna Fashion Week wurde es glamourös. Birgit Waldsam präsentiert die Highlights in „Adabei Prime“