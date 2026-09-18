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Glamour pur: Stars, Style und Zirkuszauber in Wien

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18.09.2026 18:30
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In der High Society war diese Woche einiges los: Circus-Theater Roncalli feierte sein 50-Jahr-Jubiläum, Heidi Klum begeisterte in München – krone.tv war vor Ort und plauderte mit dem Topmodel sowie ihren prominenten Gästen. Auch beim Auftakt der Vienna Fashion Week wurde es glamourös. Birgit Waldsam präsentiert die Highlights in „Adabei Prime“

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