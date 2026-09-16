Die Tiere büßen es: Wie Problembauer Justiz narrt

Ein junger Polizist, der schon bei mehreren Einsätzen am Anwesen des Angeklagten im Raum St. Veit war, bringt es sachlich auf den Punkt: „Für mich als Laie ist das ein tierschutzrechtliches Drama. Es ist unverständlich, wie man Tiere so hält – sie stehen im eigenen Dreck oder versinken im tiefen Morast. Viele sind sehr mager, obwohl Futter herumsteht, scheinen sie das nicht zu bekommen.“