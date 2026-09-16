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Kranke und tote Kühe

Die Tiere büßen es: Wie Problembauer Justiz narrt

Kärnten
16.09.2026 17:00
Seit Jahrzehnten gibt es Tierquälerei-Vorwürfe gegen einen Kärntner – ohne Konsequenzen. Wie ...
Seit Jahrzehnten gibt es Tierquälerei-Vorwürfe gegen einen Kärntner – ohne Konsequenzen. Wie kann das sein?.(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Ein Kälbchen, das entkräftet zum Sterben  am Boden liegt. Kühe, die schwer krank sind, und keine Hilfe erhalten. Abgemagerte Tiere, Dreck und Kadaver. Ein Strafprozess soll endlich klären, was auf einem Kärntner Anwesen passiert ist – denn seit Jahrzehnten blieben Vorwürfe um Tierquälerei ohne Konsequenzen.

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Ein junger Polizist, der schon bei mehreren Einsätzen am Anwesen des Angeklagten im Raum St. Veit war, bringt es sachlich auf den Punkt: „Für mich als Laie ist das ein tierschutzrechtliches Drama. Es ist unverständlich, wie man Tiere so hält – sie stehen im eigenen Dreck oder versinken im tiefen Morast. Viele sind sehr mager, obwohl Futter herumsteht, scheinen sie das nicht zu bekommen.“

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