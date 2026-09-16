Junger Stalker (15) war auch ein wenig Opfer

Langer Spitalaufenthalt

Der 15-Jährige habe eine Autismus-Diagnose und war seit Bekanntwerden der Vorwürfe bis 28. August im Spital. Dort sei versucht worden, „seine Interessenfokussierung auf sein Objekt der Begierde“ zu therapieren, so die Rechtsvertreterin. In seiner Klasse sei er immer „am Rand“ gestanden und von Mitschülern veräppelt worden. Die Verteidigerin legte dem Richter einen Brief vor. Inhalt: „Du bist süß“, als Absender wurde das Opfer angeführt. Tatsächlich soll er von anderen Mitschülern stammen.