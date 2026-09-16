Insasse vergewaltigt und beinahe erwürgt

Schon vor drei Jahren kam es zu heftigen Szenen in einem Haftraum des Maßnahmenvollzugs der Grazer Karlau. Die zwei Insassen kannten sich schon aus dem Maßnahmenvollzug in Mittersteig, wurden aber beide nach Graz verlegt und trafen sich dort wieder. Das Bild, das der Staatsanwalt von der Beziehung der beiden zeichnet, ist ein völlig anderes als jenes, das der Verteidiger des nun Angeklagten beschreibt: „Das körperliche Verhältnis war von der Dominanz des Angeklagten geprägt. Am Tag der Tat musste das Opfer auf Anweisung des 34-jährigen Steirers den Haftraum putzen“, schildert der Staatsanwalt die Umstände.