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Häfen-Szene eskalierte

Insasse vergewaltigt und beinahe erwürgt

Steiermark
16.09.2026 12:15
Der 34-jährige Steirer vor dem Geschworenengericht in Graz
Der 34-jährige Steirer vor dem Geschworenengericht in Graz(Bild: Monika Krisper)
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

Vergewaltigt und beinahe mit einem Gürtel erwürgt – diesen Vorwürfen muss sich ein Insasse der Grazer Karlau stellen. Beinahe hätte er seinen Mit-Häftling ums Leben gebracht. Heute steht er vor dem Geschworenengericht in Graz.

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Die österreichischen Gefängnisse sind übervoll, immer wieder eskalieren die Häftlinge in den Hafträumen und fügen sich gegenseitig teils schwere Verletzungen zu, die bis hin zum Tod führen können – jüngste, traurige Ereignisse zeigen das ganz klar. Eine Situation, die sich nicht schlagartig so entwickelt hat, sondern eine, auf die Justiz-Experten schon sehr lange hingewiesen haben. Passiert ist nichts, und die Lage ist am Eskalieren.

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Schon vor drei Jahren kam es zu heftigen Szenen in einem Haftraum des Maßnahmenvollzugs der Grazer Karlau. Die zwei Insassen kannten sich schon aus dem Maßnahmenvollzug in Mittersteig, wurden aber beide nach Graz verlegt und trafen sich dort wieder. Das Bild, das der Staatsanwalt von der Beziehung der beiden zeichnet, ist ein völlig anderes als jenes, das der Verteidiger des nun Angeklagten beschreibt: „Das körperliche Verhältnis war von der Dominanz des Angeklagten geprägt. Am Tag der Tat musste das Opfer auf Anweisung des 34-jährigen Steirers den Haftraum putzen“, schildert der Staatsanwalt die Umstände.

Zitat Icon

Das körperliche Verhältnis war von der Dominanz des Angeklagten geprägt. Am Tag der Tat musste das Opfer auf Anweisung des 34-Jährigen den Haftraum putzen.

Der Staatsanwalt

Danach setzte sich der Insasse nur in Unterhose bekleidet auf sein Bett. Plötzlich nahm der Angeklagte dessen Gürtel, legte ihn um den Hals seines Kumpanen, zog zu und zerrte ihn so durch die Zelle. Obwohl Schwindel und Angstzustände den Mann plagten, ließ der Steirer nicht von ihm ab, tauchte seinen Kopf obendrein ins kalte Wasser des Waschbeckens, schlug und vergewaltigte ihn. 

Zitat Icon

Wieso sollte er jemanden umbringen, der ihn in seiner schwersten Zeit stets zur Seite gestanden ist?

Der Verteidiger

Der Verteidiger des Angeklagten sieht die Sachlage völlig anders: „Mein Mandant ist kein Mörder und Vergewaltiger. Wieso sollte er jemanden umbringen, der ihn in seiner schwersten Zeit stets zur Seite gestanden ist?“ Vielmehr sei es die „Eskalation eines vom Opfer provozierten Streits“ gewesen, wodurch es zwar zu Verletzungen, niemals aber zu einer Vergewaltigung oder einem Mordversuch gekommen sei. 

Nach den Ausführungen des Staatsanwalts und der Verteidigung wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Ein Urteil wird in den Abendstunden erwartet. 

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