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Klopeiner See

Letzter Promenaden-Zauber zum Saisonausklang

Kärnten
16.09.2026 15:00
Viele Besucher erfreuten sich am Spektakel am Nordufer.
Viele Besucher erfreuten sich am Spektakel am Nordufer.(Bild: KSL-shootmeup)
Jede Woche spaziert eine andere Musikkapelle bzw. ein anderer Musikverein entlang der Promenade.
Jede Woche spaziert eine andere Musikkapelle bzw. ein anderer Musikverein entlang der Promenade.(Bild: Suedkaernten)
Die Wasser-Lichtshow ist das Highlight der Besucher und zählt zu größten Spektakeln.
Die Wasser-Lichtshow ist das Highlight der Besucher und zählt zu größten Spektakeln.(Bild: meevento)
Porträt von Marie Komposch
Von Marie Komposch

Unter dem Motto „Carpe Noctem“ veranstaltet der Tourismusverband den „PromenadenZauber“ am Klopeiner See. Von Mai bis September erfreuten sich wieder viele Besucher am Spektakel.

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Jeden Donnerstag und Sonntag wird musiziert, gemalt und gestaunt: Das abwechslungsreiche Programm lockt immer wieder Besucher an. „Auch heuer durften wir uns wieder über viele Besucher und auch zahlreiche heimische Gäste freuen“, erzählt Romana Krois vom Tourismusverband St. Kanzian am Klopeiner See.

Unterhaltung wird großgeschrieben
Ob Gaukler aus Kärnten, Straßentheater, das Maskottchen Ente Elsa, der See-Concierge mit Willkommensdrinks oder die Live-Musik regionaler Musikbands: Sie alle beleben die Promenade jeden Donnerstag. Den Schluss am Abend stellt die Wasser-Lichtshow am See dar. Bis zu 1500 Besucher waren laut Tourismusverband in diesem Jahr vor Ort.

Zitat Icon

„Die Wasser-Lichtshow beim Campingplatz-Nord war das absolute Highlight der Besucher.“

Romana Krois, Tourismusverband St. Kanzian am Klopeiner See

Ohne Pauken aber mit Trompeten den See entlang
„Ein wichtiger Bestandteil ist auch die Zusammenarbeit mit den Musikkapellen und Musikvereinen aus dem Bezirk Völkermarkt “, berichtet der Tourismusverband. „Mit dabei waren 2026 unter anderen die JTK Loibach, die Schlosskapelle Neuhaus, der MV Möchling-Klopeiner See, der MV Haimburg sowie die Marktkapelle Eberndorf-Kühnsdorf.“ Sie marschieren donnerstags entlang der Promenade und legen immer wieder einen Halt ein, um ein kurzes Ständchen vor der Hotels für die Urlaubsgäste zum Besten zu geben.

Neben dem Programm für die Jungen war auch was für die Eltern dabei.
Neben dem Programm für die Jungen war auch was für die Eltern dabei.(Bild: KSL-shootmeup)

Sie hätte mit mehr Gästen gerechnet
„Die Musikvereine bringen immer Festtagsstimmung mit“, lobt Geschäftsführerin des Hotels Birkenhof Marianne Sammer. „Die Ständchen vor dem Hotel sind immer eine nette Geste. Davon schwärmen unsere Gäste immer.“ Insgesamt sei heurige Saison eine gute gewesen, so die Geschäftsführerin. Trotz des schönen Wetters sei die übermäßige Nachfrage allerdings ausgeblieben.

Der letzte Zauber in diesem Jahr
Das Finale der Termine markiert der 17. September. Nächstes Jahr soll es aber wieder losgehen. „Ab Mitte Mai soll wieder die Wasser-Lichtshow am Klopeiner See zu sehen sein, der PromenadenZauber folgt dann im Juni“, informiert der Tourismusverband.

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