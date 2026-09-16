Letzter Promenaden-Zauber zum Saisonausklang

Jeden Donnerstag und Sonntag wird musiziert, gemalt und gestaunt: Das abwechslungsreiche Programm lockt immer wieder Besucher an. „Auch heuer durften wir uns wieder über viele Besucher und auch zahlreiche heimische Gäste freuen“, erzählt Romana Krois vom Tourismusverband St. Kanzian am Klopeiner See.

Unterhaltung wird großgeschrieben

Ob Gaukler aus Kärnten, Straßentheater, das Maskottchen Ente Elsa, der See-Concierge mit Willkommensdrinks oder die Live-Musik regionaler Musikbands: Sie alle beleben die Promenade jeden Donnerstag. Den Schluss am Abend stellt die Wasser-Lichtshow am See dar. Bis zu 1500 Besucher waren laut Tourismusverband in diesem Jahr vor Ort.