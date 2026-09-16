Kendall Jenner trägt den heißesten Mode-Trend 2026

Kendall Jenner macht Lust auf den Herbst! Das Supermodel präsentiert sich in einer neuen Kampagne so sinnlich wie selten und zeigt den It-Look der Saison. Ein Trend-Teil steht dabei besonders im Fokus und sorgt bereits auf TikTok für Millionen Klicks.
Wenn Kendall Jenner (30) einen Trend trägt, schaut die Modewelt ganz genau hin. Jetzt läutet das US-Supermodel offiziell den Herbst ein und liefert gleich die passende Inspiration für die neue Saison.
Für die aktuelle Kampagne des italienischen Labels Intimissimi zeigt sich Jenner in eleganten Dessous und kuscheligen Camisoles in warmen Braun- und Erdtönen. Die Aufnahmen versprühen gemütliche Herbststimmung, wirken zugleich aber auch unglaublich glamourös.
Das Trend-Top des Herbstes
Im Mittelpunkt der Kampagne steht ein Kleidungsstück, das längst nicht mehr nur als Unterwäsche getragen wird: das Camisole. Die feinen Tops aus Seide, Satin oder Viskose haben sich in den vergangenen Jahren zu echten Fashion-Lieblingen entwickelt.
Besonders angesagt ist jetzt der sogenannte Layering-Look. Dabei wird das Top mit herbstlichen Materialien kombiniert. Unter einem Oversize-Blazer getragen, sorgt das Camisole für einen spannenden Stilbruch und macht selbst klassische Looks sofort femininer. Auch unter groben Strickjacken oder kuscheligen Cardigans wirkt das Trend-Piece elegant und modern zugleich.
Millionen Klicks auf TikTok
Vor allem ein Modell sorgt derzeit für Aufsehen. Das meistverkaufte Top mit V-Ausschnitt und Spitzenbesatz hat sich zu einem echten Social-Media-Hit entwickelt. Fashion-Influencer tragen das Oberteil auf unterschiedlichste Weise, sogar verkehrt herum. Die kreativen Styling-Ideen bescheren dem Trend bereits Millionen Aufrufe auf TikTok.
Darum setzt Intimissimi auf Kendall
Für Intimissimi ist Kendall Jenner die perfekte Besetzung. Firmenchef Matteo Veronesi schwärmt vom „mühelosen Off-Duty-Style“ des Models. Jenner verkörpere genau jene Mischung aus moderner Weiblichkeit, Vielseitigkeit und zeitloser Eleganz, für die die neue Kollektion stehe.
Die Zusammenarbeit soll deshalb noch weiter ausgebaut werden. Im Laufe der Saison sind mehrere Kampagnen mit dem Superstar geplant. Darin wird Jenner verschiedene Looks der „Ultralight with Cashmere“-Kollektion präsentieren.
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