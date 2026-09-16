Wo Käsnudeln und Regionalität zusammenfinden

Der neue Topfen aus der Molkerei in Spittal soll dabei zeigen, welchen Unterschied die richtige Zutat bei einem traditionellen Gericht machen kann. Denn bei der Käsnudel kommt es nicht nur auf die Fülle an. Auch der Teig, die Verarbeitung, das Krendeln und schließlich das Kochen entscheiden über die Qualität. Am Ende zählt vor allem eines: Die Käsnudel soll nach Kärnten schmecken. Und genau das macht sie zu einem kulinarischen Botschafter des Landes.