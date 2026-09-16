Janko-Ansage: „Du hast für dein Land aufzulaufen“

Marc Janko spricht Klartext! „Ich finde es ganz, ganz schlecht! Wenn du ein Leistungsträger bist, dann hast du für dein Land aufzulaufen und wenn du das gar nicht mehr willst, dann musst du zurücktreten“, so der ehemalige ÖFB-Kapitän in seinem Podcast „Herzerl mit Janko“ zur Nationalteam-Pause von Marcel Sabitzer.
Der 32-jährige Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund wird nach Rücksprache mit Teamchef Ralf Rangnick zumindest in der kommenden Nations League nicht zur Verfügung stehen. Das gab der ÖFB am Sonntagvormittag bekannt. Sabitzer war in den vergangenen Jahren eine Fixgröße im Team. Ob er für die EM-Quali im kommenden Jahr zurückkehrt, will er mit Rangnick „Anfang des kommenden Jahres besprechen“.
Hier der Podcast „Herzerl mit Janko“:
„Ein verehrendes Zeichen“
Janko findet das allerdings gar nicht gut, sagt im Gespräch mit Andreas Herzog: „Die anstehenden Nations-League-Spiele sind doch sehr wichtig, auch für die Stimmung im Land und Sabitzer ist ein wesentlicher Bestandteil der Mannschaft. Wir müssen zwar dazu sagen, wir wissen nicht, ob es in seinem privaten Umfeld Themen gibt, die ihn belasten. Aber sollte es da nichts geben, was ihn mental aus der Bahn wirft, find’ ich das ein verheerendes Zeichen und ich muss ehrlicherweise sagen, ich verstehe es auch nicht, dass sich das im Weltfußball eingebürgert hat für ein paar Monate Pause zu machen.
Der Ex-Stürmer weiter: „Ich finde, das kannst du dir nicht aussuchen. Wenn du ein Leistungsträger bist, dann hast du für dein Land aufzulaufen und wenn du das gar nicht mehr willst, dann musst du zurücktreten.“
„Ich hätte es sicher nicht gemacht“
Und auch Herzog hat eine klare Meinung dazu, sagte im Podcast: „Wenn du sagst, ich mach’ jetzt in der Nationalmannschaft eine Pause, dass das nicht bei allen Fans gut ankommt, ist klar. Ich hätte es sicher nicht gemacht. Und wir kennen beide Spieler über 40, ob das nun ein Kroate oder ein alter Portugiese ist – na die schlecken sich die Finger ab, weil sie noch für ihr Lands spielen können.
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