Janko-Ansage: „Du hast für dein Land aufzulaufen“

„Ein verehrendes Zeichen“

Janko findet das allerdings gar nicht gut, sagt im Gespräch mit Andreas Herzog: „Die anstehenden Nations-League-Spiele sind doch sehr wichtig, auch für die Stimmung im Land und Sabitzer ist ein wesentlicher Bestandteil der Mannschaft. Wir müssen zwar dazu sagen, wir wissen nicht, ob es in seinem privaten Umfeld Themen gibt, die ihn belasten. Aber sollte es da nichts geben, was ihn mental aus der Bahn wirft, find’ ich das ein verheerendes Zeichen und ich muss ehrlicherweise sagen, ich verstehe es auch nicht, dass sich das im Weltfußball eingebürgert hat für ein paar Monate Pause zu machen.