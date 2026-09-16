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Werner packt aus:

Leipzig? „Gefühl, nicht wertgeschätzt zu werden“

Deutsche Bundesliga
16.09.2026 17:28
Im Jänner verließ Timo Werner RB Leipzig endgültig.
Im Jänner verließ Timo Werner RB Leipzig endgültig.(Bild: AFP/APA/Ronny Hartmann)
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Von krone Sport

Seine Zeit in Leipzig behält Timo Werner nicht gerade in guter Erinnerung. „Es sind Dinge im Alltag und im Fußball passiert, die mir das Gefühl gaben, nicht wertgeschätzt zu werden“, erklärte der Stürmer „transfermarkt.de“.

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Nach zwei Jahren beim FC Chelsea kehrte Werner 2022 zu den Sachsen zurück, konnte jedoch nicht dort anschließen, wo er bei seinem Abschied aufgehört hatte. Unter Marco Rose kam Werner kaum zum Einsatz, 2024 wurde er schließlich für eineinhalb Jahre zu Tottenham verliehen.

Probleme mit dem Trainer
Was Werner damals störte, war vor allem der fehlende Austausch mit Rose. Damals seien Dinge passiert, die dem Stürmer das Gefühl gegeben haben, nicht wertgeschätzt zu werden, so der 30-Jährige heute. 

Seit Jänner spielt Werner für die San Jose Earthquakes.
Seit Jänner spielt Werner für die San Jose Earthquakes.(Bild: AFP/BRANDON VALLANCE)

Mittlerweile steht der 57-fache DFB-Teamspieler bei den San Jose Earthquakes in der nordamerikanischen MLS unter Vertrag, in 15 Einsätzen für die Kalifornier brachte es Werner bislang auf sechs Tore und fünf Assists.

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