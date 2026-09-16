68-Jährige stürzte am Hochschwab in den Tod

Am Dienstagvormittag machte sich eine 68-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg nach Seewiesen (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag), um von dort alleine in Richtung Voisthalerhütte aufzusteigen. Nachdem sich die Frau bis in die Nachmittagsstunden nicht wie gewohnt bei ihrem Ehemann gemeldet hatte, erstattete dieser gegen 17 Uhr Anzeige bei der Polizei.