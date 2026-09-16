Drei Taxis und ein Linienbus in Unfall verwickelt

Großer Blechschaden und zwei Verletzte – das ist die Bilanz nach einem Verkehrsunfall Dienstagvormittag in Innsbruck. Gleich drei Taxis und ein Bus der Innsbrucker Verkehrsbetriebe waren in den Zwischenfall verwickelt.
Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr im Bereich des Taxistandes vor dem Innsbrucker Hauptbahnhof am Südtiroler Platz. Dort warteten zu dem Zeitpunkt mehrere Taxilenker auf Fahrgäste. Ein Fahrer aus Somalia (48) stand mit seinem Fahrzeug im Bereich einer Bushaltestelle.
Missverständnis war wohl Unfallursache
Als hinter ihm ein Bus der Innsbrucker Verkehrsbetriebe auftauchte, wollte der Mann offenbar den Haltestellenbereich verlassen. Der Bus fuhr allerdings an der Haltestelle vorbei. Und so kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw gegen ein anderes Taxi geschleudert, dieses wiederum gegen einen weiteren Wagen, der auf dem Taxistand parkte. Der Somalier und ein Berufskollege (35) aus Österreich wurden bei dem Unfall erheblich verletzt. Sie mussten in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.
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