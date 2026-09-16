Drei Taxis und ein Linienbus in Unfall verwickelt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw gegen ein anderes Taxi geschleudert, dieses wiederum gegen einen weiteren Wagen, der auf dem Taxistand parkte. Der Somalier und ein Berufskollege (35) aus Österreich wurden bei dem Unfall erheblich verletzt. Sie mussten in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.