DFB-Team: Klopp verzichtet auf Publikumsliebling

Deutschlands Bundestrainer Jürgen Klopp plant für die kommende Länderspielphase einem Medienbericht zufolge überraschend ohne Stürmer Deniz Undav vom VfB Stuttgart.
Wie der TV-Sender Sky berichtet, soll Undav bereits in einem persönlichen Gespräch von der Nicht-Nominierung durch den neuen DFB-Coach erfahren haben.
Undav ist beim Bundesligisten in Stuttgart Führungsspieler, in dieser Saison aber noch ohne eigenen Treffer. Allerdings bereitete der 30-Jährige wettbewerbsübergreifend schon vier Tore vor. Bei der Nationalmannschaft kommt Undav auf eine starke Quote von neun Toren in nur 13 Länderspielen und gilt als Publikumsliebling.
Auch bei der WM im Sommer unter Klopp-Vorgänger Julian Nagelsmann erzielte er drei Treffer in der Vorrunde – alle als Joker. Vor dem WM-Auftakt gegen Curacao hatte sich Klopp noch Undav in die Startelf gewünscht.
Zwei Frankfurter Angreifer mit dabei
Nun setzt der 59-Jährige Medienberichten zufolge statt auf den Stuttgarter auf die beiden Frankfurter Angreifer Younes Ebnoutalib und Jonathan Burkardt. Für Ebnoutalib wäre es das Debüt. Er könnte auch für Marokko spielen. Am Donnerstag gibt Klopp seinen Kader bekannt.
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