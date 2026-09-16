Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Details enthüllt

DFB-Team: Klopp verzichtet auf Publikumsliebling

Fußball International
16.09.2026 08:16
Jürgen Klopp gibt am Donnerstag seinen Kader bekannt.
Jürgen Klopp gibt am Donnerstag seinen Kader bekannt.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Deutschlands Bundestrainer Jürgen Klopp plant für die kommende Länderspielphase einem Medienbericht zufolge überraschend ohne Stürmer Deniz Undav vom VfB Stuttgart.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie der TV-Sender Sky berichtet, soll Undav bereits in einem persönlichen Gespräch von der Nicht-Nominierung durch den neuen DFB-Coach erfahren haben.

Deniz Undav
Deniz Undav(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

Undav ist beim Bundesligisten in Stuttgart Führungsspieler, in dieser Saison aber noch ohne eigenen Treffer. Allerdings bereitete der 30-Jährige wettbewerbsübergreifend schon vier Tore vor. Bei der Nationalmannschaft kommt Undav auf eine starke Quote von neun Toren in nur 13 Länderspielen und gilt als Publikumsliebling.

Auch bei der WM im Sommer unter Klopp-Vorgänger Julian Nagelsmann erzielte er drei Treffer in der Vorrunde – alle als Joker. Vor dem WM-Auftakt gegen Curacao hatte sich Klopp noch Undav in die Startelf gewünscht.

Lesen Sie auch:
Jürgen Klopp wird wohl einen Überraschungsmann nominieren. 
Deutsche berichten
DFB-Sensation? Klopp überrascht mit Nominierung!
15.09.2026
Bei erstem DFB-Kader
Aussortiert! Klopp sorgt für erste Überraschung
15.09.2026

Zwei Frankfurter Angreifer mit dabei
Nun setzt der 59-Jährige Medienberichten zufolge statt auf den Stuttgarter auf die beiden Frankfurter Angreifer Younes Ebnoutalib und Jonathan Burkardt. Für Ebnoutalib wäre es das Debüt. Er könnte auch für Marokko spielen. Am Donnerstag gibt Klopp seinen Kader bekannt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
16.09.2026 08:16
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
131.971 mal gelesen
Ein brisanter Akt im Landesgericht Wien erschüttert erneut die heimische Künstlerszene.
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
118.392 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
65.430 mal gelesen
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1033 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Innenpolitik
Babler lädt Minister zur geheimen Krisensitzung
970 mal kommentiert
Krisensitzung am Mittwochnachmittag im Hause Babler: Kündigt sich ein innenpolitisches Beben an?
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
933 mal kommentiert
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Mehr Fußball International
Neue Details enthüllt
DFB-Team: Klopp verzichtet auf Publikumsliebling
Nach Krimi bei der WM
Keinen Rasen gegessen: Skurriles Tuchel-Bekenntnis
Sport Tv Logo
Transfer-Experte:
„Alaba denkt nicht an das Ende seiner Karriere“
„Genau darum geht es“
Diskussionen um Luka Modric: Das sagt sein Trainer
„Das ist unfassbar!“
Traumtor von Ex-Salzburger: Kommentator flippt aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf