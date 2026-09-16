DFB-Team: Klopp verzichtet auf Publikumsliebling

Zwei Frankfurter Angreifer mit dabei

Nun setzt der 59-Jährige Medienberichten zufolge statt auf den Stuttgarter auf die beiden Frankfurter Angreifer Younes Ebnoutalib und Jonathan Burkardt. Für Ebnoutalib wäre es das Debüt. Er könnte auch für Marokko spielen. Am Donnerstag gibt Klopp seinen Kader bekannt.