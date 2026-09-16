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„Schändliche Tat“

Saudi-Arabien: Houthi-Drohne bei Mekka abgefangen

Ausland
16.09.2026 07:48
Der mutmaßliche Drohnenangriff auf die heilige Stadt Mekka löste in der muslimischen Welt ...
Der mutmaßliche Drohnenangriff auf die heilige Stadt Mekka löste in der muslimischen Welt Empörung aus. (Archivbild)(Bild: AFP/ZAIN JAAFAR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die saudi-arabische Luftabwehr hat nach Militärangaben südlich der für Muslime heiligen Stadt Mekka eine Drohne der jemenitischen Houthi-Miliz abgefangen. Das saudische Militär spricht von einer „schändlichen Tat“. Die Houthis bestreiten den Angriff allerdings.

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Der mutmaßliche Angriff nahe der heiligsten Stadt des Islam löste in der muslimischen Welt große Empörung aus und könnte den Konflikt in der Region weiter verschärfen. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition, die im Jemen an der Seite der Regierung gegen die Houthi-Miliz kämpft, kündigte Vergeltungsmaßnahmen an.

„Rote Linie“
Die Sicherheit der heiligen Stätten und der Pilger sei eine „rote Linie“, erklärte Sprecher Turki al-Maliki. Der Kampfverband der Koalition werde „nicht zögern, die notwendigen und abschreckenden Maßnahmen“ zu ergreifen. Die Houthis wiesen die Vorwürfe umgehend als „abgedroschene Lüge“ zurück.

Mekka warnte Pilger
Bereits am Dienstag hatten die Behörden in der Pilgerstadt eine Warnung ausgegeben. Die Menschen sollten ruhig bleiben und offizielle Anweisungen befolgen, teilte der saudische Zivilschutz mit. Es war das erste Mal seit der neuen Eskalation des Konflikts mit der Houthi-Miliz, dass in Mekka Alarm ausgelöst wurde. Maliki zufolge war die versuchte Drohnen-Attacke der erste Houthi-Angriff auf die für Muslime heilige Stadt seit 2017. Damals hatte die Miliz demnach versucht, Mekka mit einer ballistischen Rakete anzugreifen.

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Krieg wieder eskaliert
Die mit dem Iran verbündete Houthi-Miliz beschießt im Zuge der Eskalation des Jemen-Kriegs auch wieder verstärkt Ziele im benachbarten Saudi-Arabien. Das sunnitische Königreich ist mit der international anerkannten Regierung im Jemen verbündet und bombardiert die schiitische Miliz.

„Abscheuliche Angriffe“
Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit prangerte den Angriff als „abscheulich“ an. Die Organisation, der 57 muslimische Staaten angehören, erklärte bei X, sie verurteile „die abscheulichen Angriffe der Houthi-Gruppe auf die Stadt Mekka und die Region Medina sowie deren anhaltende Aggression gegen das Königreich Saudi-Arabien“.

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