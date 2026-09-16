Saudi-Arabien: Houthi-Drohne bei Mekka abgefangen

Mekka warnte Pilger

Bereits am Dienstag hatten die Behörden in der Pilgerstadt eine Warnung ausgegeben. Die Menschen sollten ruhig bleiben und offizielle Anweisungen befolgen, teilte der saudische Zivilschutz mit. Es war das erste Mal seit der neuen Eskalation des Konflikts mit der Houthi-Miliz, dass in Mekka Alarm ausgelöst wurde. Maliki zufolge war die versuchte Drohnen-Attacke der erste Houthi-Angriff auf die für Muslime heilige Stadt seit 2017. Damals hatte die Miliz demnach versucht, Mekka mit einer ballistischen Rakete anzugreifen.