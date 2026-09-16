Europarat rügt zwei österreichische Bundesländer

Auch die Steiermark landet im Bundesländer-Vergleich im Hintertreffen. Zwar gebe es einen guten Austausch mit der slowenischen Volksgruppe sowie einzelne Angebote in Schulen und Kultur. Eine klare Strategie und eigene gesetzliche Grundlagen fehlen jedoch. Im Kindergartenbereich wird Slowenisch lediglich über Kurse eines Vereins in Graz angeboten. Besonders an Volksschulen gingen die Teilnehmerzahlen zuletzt zurück. Die besten Chancen für ein durchgängiges Angebot vom Kindergarten bis zur Oberstufe sieht die Volksgruppe derzeit in Bad Radkersburg. In den beiden Bundesländern hänge der Erhalt der Minderheitensprachen laut Bericht weiterhin stark von privaten Schulen, Vereinen und einzelnen Initiativen ab.