ÖSV: Kein Durchschnitt – weniger soll mehr sein

„Fünf sind das Limit“

In einem heuer abgespeckten – denn die „WC1“ zählt nur noch fünf Athleten. Im Vorjahr waren es in der Elite-Gruppe noch sieben. „So können wir noch effektiver und individueller arbeiten – fünf sind das Limit. Sonst produzierst du zu viel Durchschnitt“, nickt Evers. Den Österreichs Abfahrer zuletzt zu häufig hatte: Seit Klaus Kröll 2012 gab es kein Kristall, im Vorjahr beendete Vincent Kriechmayr gar eine fast dreijährige Zeit ohne heimischen Abfahrtserfolg.