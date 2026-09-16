ÖGB kontra Wirtschaft: Handeln, nicht streiten!

ÖGB: Wir sind mit den Lehrlingen in Kontakt

„Wir sind es, die mit Lehrlingen in Betrieben sprechen, die Jugendvertrauensräte ausbilden und die Missstände dokumentieren. Herr Narr kennt das alles, hat darauf aber bisher mit keinem Wort reagiert. Nicht darauf, dass 37 Prozent der Lehrlinge mit schlechten Rahmenbedingungen kämpfen, nicht darauf, dass nur 42 Prozent der Betriebe einen Ausbildungsplan haben und auch nicht darauf, dass die Zahl der Lehrbetriebe sinkt. Wir reden von einem strukturellen Problem“, sagt ÖGB-Chefin Sonja Föger-Kalchschmied und betont, dass man Jugendlichen nicht erst dann vertritt, wenn es um den Fachkräftemangel der Unternehmen geht, sondern auch dann, wenn es um Ausbildungsqualität, Bezahlung, Arbeitsbedingungen und Zukunft geht.