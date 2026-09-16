Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Schwere Verbrechen“

Republikaner-Rebell will US-Kriegsminister stürzen

Außenpolitik
16.09.2026 07:23
US-Kriegsminister Pete Hegseth steht auch in Teilen seiner eigenen Partei in der Kritik.
US-Kriegsminister Pete Hegseth steht auch in Teilen seiner eigenen Partei in der Kritik.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-Kongressabgeordnete Thomas Massie ist Republikaner, legt sich aber immer wieder mit den Größen seiner Partei an. Jetzt wirft er Kriegsminister Pete Hegseth „schwere Verbrechen und Verfehlungen“ im Iran-Krieg vor und strengt ein Verfahren zu dessen Amtsenthebung an.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Pentagon-Chef stelle aus seiner Sicht eine „Bedrohung für die Verfassung“ dar, erklärte Massie. Unter anderem bemängelt Massie, dass der Einsatz von US-Streitkräften im Iran-Krieg ohne Autorisierung durch den Kongress erfolgt sei. Hegseth habe in einer Weise gehandelt, die „mit seinen Amtspflichten und der Rechtsstaatlichkeit in eklatantem Widerspruch“ stehe, sagte Massie bei der Vorstellung seines Vorhabens im US-Repräsentantenhaus.

Noch hat Trumps Partei die Mehrheit
Das von dem Trump-Kritiker angestrebte Amtsenthebungsverfahren ist eher symbolischer Natur: Die Republikaner haben derzeit noch in beiden Parlamentskammern eine knappe Mehrheit, sodass es unwahrscheinlich ist, dass die Regierungspartei sich gegen seinen „Kriegsminister“ ausspricht.

Lesen Sie auch:
Bis zuletzt wiesen US-Präsident Donald Trump und sein Verteidigungsminister Pete Hegseth ...
Wegen Iran-Krieg
Aufsichtsbehörde bestätigt Munitionsmangel der USA
15.09.2026
„Hat Eid gebrochen“
US-Demokraten wollen Hegseth des Amtes entheben
16.04.2026
„Strände gestürmt“
US-Kriegsminister spricht von „Invasion“ in Europa
06.06.2026

Trotzdem heikel für Hegseth
US-Medien zufolge muss sich das Repräsentantenhaus aufgrund der Art des Antrages allerdings dennoch mit dem Vorhaben beschäftigen und noch in dieser Woche darüber abstimmen, was für die Republikaner wenige Wochen vor den US-Parlamentswahlen eine heikle Angelegenheit darstellt. Der Iran-Krieg ist in den USA unpopulär und bringt Trump und seine Republikaner vor den Midterms auch wegen der gestiegenen Spritpreise im Land ohnehin in Bedrängnis.

Es ist bereits das zweite Mal binnen eines Jahres, dass gegen Hegseth ein Amtsenthebungsverfahren vorangebracht wird: Mitte April machte sich bereits die demokratische Kongressabgeordnete Yassamin Ansari für ein solches stark. Sie argumentierte, der Republikaner habe „US-Truppen durch die unbefugte Weitergabe geheimer Informationen in große Gefahr gebracht, sein Amt missbraucht und sich seines Amtes unwürdig verhalten“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
16.09.2026 07:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
131.971 mal gelesen
Ein brisanter Akt im Landesgericht Wien erschüttert erneut die heimische Künstlerszene.
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
118.392 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
65.430 mal gelesen
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1033 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Innenpolitik
Babler lädt Minister zur geheimen Krisensitzung
970 mal kommentiert
Krisensitzung am Mittwochnachmittag im Hause Babler: Kündigt sich ein innenpolitisches Beben an?
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
933 mal kommentiert
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Mehr Außenpolitik
„Schwere Verbrechen“
Republikaner-Rebell will US-Kriegsminister stürzen
Treffen mit Ökonomen
Marterbauer wieder als Klimaminister unterwegs
„Schutz der Sprache“
Europarat rügt zwei österreichische Bundesländer
„Krone“-Kommentar
Kaum noch Gewissheiten in der SPÖ – außer einer
Streit um Namen
Trump lässt Kennedy Center schließen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf