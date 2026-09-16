Keinen Rasen gegessen: Skurriles Tuchel-Bekenntnis

Das verriet der deutsche Trainer in der Doku „Reflections: England‘s World Cup Journey“ des englischen Fußballverbands FA, die am Mittwoch veröffentlicht wird. Nach dem Spiel habe er einem Freund geschrieben, erzählte Tuchel. „Und ich schrieb einfach: Ich bereue es, dass ich nach dem Spiel nicht etwas Gras gegessen habe, damit ich für immer etwas davon in meinem Körper bewahren kann. So hat es sich angefühlt. Das war dieser Moment.“