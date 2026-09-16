Cola-Wirbel in der F1: „Das sollte man nicht tun!“

Aus seiner Sicht hat jedenfalls Coca-Cola von der Aktion profitiert. „Für sie war das ziemlich gut. Wenn sie (Anm. d. Red.: die Offiziellen der Formel 1) nichts gesagt hätten, hätte es wahrscheinlich niemand bemerkt. Aber weil die Sache dadurch so hochgespielt wurde, ist es jetzt ein Thema, und Coca-Cola lacht sich ins Fäustchen“, so Steiner.