1500 Tonnen Melker Sand für die Reitsport-Elite

Die Vorbereitungen für das Longines Global Champions-Turnier, bei der die „Krone“ Medienpartner ist, laufen. Der Boden für die große Bühne des internationalen Pferdesports nimmt seinen Anfang in Melk. Insgesamt 1500 Tonnen Quarzsand verlassen das dortige Werk in 60 Lkw-Ladungen. Ihr Ziel liegt in Wien, es ist der Ehrenhof von Schloss Schönbrunn.