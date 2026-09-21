Die Kostenfalle der Künstlichen Intelligenz

Bemerkenswert ist: Das größte Wirtschaftswunder ist zugleich an das größte Risiko der Computerintelligenz gekoppelt. Denn von einem immer größeren wirtschaftlichen Kuchen könnte am Ende trotzdem nur ein immer kleinerer Teil bei den Menschen ankommen. Anthropic rechnet im extremen Szenario damit, dass sich das Verhältnis zwischen Arbeit und Kapital sogar umkehrt: Statt rund 60 Prozent des Einkommens für Arbeitnehmer und 40 Prozent für das Kapital könnten es 2030 etwa 45 zu 55 sein. Die Wirtschaft wäre deutlich reicher – aber dieser Reichtum würde sich stärker zum Kapital verschieben.