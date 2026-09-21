Die Kostenfalle der Künstlichen Intelligenz

Einem ehemaligen Wissenschaftler des US-Techkonzerns Anthropic zufolge könnte uns die KI bis 2030 auslöschen. Doch was steht uns realistischerweise wirklich bevor?
Ein neuer Wirtschaftsreport des Unternehmens skizziert drei mögliche Entwicklungen: Im ersten Szenario wirkt KI wie das Internet – langsam und schrittweise, die Jobs bleiben weitgehend stabil. Im zweiten wächst die Künstliche Intelligenz doppelt so schnell und übernimmt die Hälfte der Wissensarbeit. Die Arbeitslosigkeit steigt, während klassische Bürojobs kaum noch Gehaltszuwächse bieten. Im dritten Szenario wächst die US-Wirtschaft um 32 Prozent – rund 11.000 Milliarden US-Dollar mehr. Dafür müsste sich die maschinelle Intelligenz aber selbst verbessern können.
Bemerkenswert ist: Das größte Wirtschaftswunder ist zugleich an das größte Risiko der Computerintelligenz gekoppelt. Denn von einem immer größeren wirtschaftlichen Kuchen könnte am Ende trotzdem nur ein immer kleinerer Teil bei den Menschen ankommen. Anthropic rechnet im extremen Szenario damit, dass sich das Verhältnis zwischen Arbeit und Kapital sogar umkehrt: Statt rund 60 Prozent des Einkommens für Arbeitnehmer und 40 Prozent für das Kapital könnten es 2030 etwa 45 zu 55 sein. Die Wirtschaft wäre deutlich reicher – aber dieser Reichtum würde sich stärker zum Kapital verschieben.
Die entscheidende Frage ist deshalb nicht nur, wie intelligent die KI wird, sondern: Wie wird der zusätzliche Wohlstand verteilt? Was bringt eine Wirtschaft, die um Milliarden wächst, wenn diejenigen, deren Arbeit ersetzt wird, kaum davon profitieren? Das ist die eigentliche Kostenfalle der KI.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.