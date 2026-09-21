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Ein Aufstieg bringt mehr als Duelle mit Riesen

Fußball International
21.09.2026 07:09
Teamchef Ralf Rangnick
Teamchef Ralf Rangnick(Bild: GEPA)
Porträt von Florian Gröger
Von Florian Gröger

Gelingt Österreichs Fußball-Nationalmannschaft der Sprung in die A-Liga der Nations League, hätte das nicht nur sportliche Auswirkungen ...

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Das Startgeld in der B-Liga der Nations League beträgt 1,5 Millionen, ebenso viel gibt es für den Gruppensieg. Eine Etage drüber sind es 2,25 Millionen, inklusive Finalrunde sind 10,5 möglich. Wobei die Prämien nicht im Vordergrund stehen. Wer besser werden will, muss sich mit den Besten messen - und die tummeln sich nun mal nur in der A-Liga. Für die Nations League gibt es folgende Möglichkeiten:

  • Szenario 1, Gruppensieg:
    Österreich schafft den Sprung in Liga A, misst sich wieder mit Top-Nationen, landet für die EURO-Quali in Topf zwei. Sollte Rot-Weiß-Rot in der Quali scheitern, spielt man mit großer Wahrscheinlichkeit 2028 noch über die Nations-League-Play-offs um die letzten EM-Tickets.
  • Szenario 2, Platz zwei:
    Österreich bleibt vorerst in der B-Liga, landet für die Quali-Auslosung in Topf 2. Im Aufstiegs-Play-off 2027 trifft das Team auf einen der schlechteren Drittplatzierten oder einen der besten Viertplatzierten der Liga A. Sollte man in der EM-Quali scheitern, hat man als Gruppenzweiter gute Chancen, über das Nations-League-Ranking in die EM-Play-offs zu rücken.
  • Szenario 3, Dritter:
    Österreich rutscht in der EM-Quali in Topf 3 ab, spielt gegen zwei starke Nationen. Ein Play-off-Platz über die Nations League wäre fast unmöglich.

Die Mission Gruppensieg startet heute um 17.30 Uhr mit dem öffentlichen Training in Windischgarsten.

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