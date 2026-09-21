Ein Aufstieg bringt mehr als Duelle mit Riesen

Das Startgeld in der B-Liga der Nations League beträgt 1,5 Millionen, ebenso viel gibt es für den Gruppensieg. Eine Etage drüber sind es 2,25 Millionen, inklusive Finalrunde sind 10,5 möglich. Wobei die Prämien nicht im Vordergrund stehen. Wer besser werden will, muss sich mit den Besten messen - und die tummeln sich nun mal nur in der A-Liga. Für die Nations League gibt es folgende Möglichkeiten: