Ein Aufstieg bringt mehr als Duelle mit Riesen

Gelingt Österreichs Fußball-Nationalmannschaft der Sprung in die A-Liga der Nations League, hätte das nicht nur sportliche Auswirkungen ...
Das Startgeld in der B-Liga der Nations League beträgt 1,5 Millionen, ebenso viel gibt es für den Gruppensieg. Eine Etage drüber sind es 2,25 Millionen, inklusive Finalrunde sind 10,5 möglich. Wobei die Prämien nicht im Vordergrund stehen. Wer besser werden will, muss sich mit den Besten messen - und die tummeln sich nun mal nur in der A-Liga. Für die Nations League gibt es folgende Möglichkeiten:
Die Mission Gruppensieg startet heute um 17.30 Uhr mit dem öffentlichen Training in Windischgarsten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.