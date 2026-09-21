20 Beamte müssen täglich Terror-Bubi (16) bewachen

„Will als Märtyrer auf dem Weg Gottes sterben“

Aber nur kurz: denn vier Wochen klicken erneut die Handschellen. Der Jugendliche will sich ein 12-Zentimeter-Kampfmesser im Army-Shop kaufen. Was seinem Cousin – während er vor dem Geschäft wartet – gelingt. Wieder steht der mittlerweile 15-Jährige im März dieses Jahres vor demselben Richter. Der Suchverlauf auf seinem beschlagnahmten Handy: Messer, Nagelbombe, Rohrbombe, „Machete kaufen“, „Axt kaufen“. „Ich will als Märtyrer auf dem Weg Gottes sterben. Wer will das nicht?“, so Can im Prozess.