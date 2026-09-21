Wiener Seniorenticket landete vor Gericht

Doch: Fehlanzeige. Bei den Wiener Linien kam die ÖVP nicht zum Zug. Die Verkehrsbetriebe rückten die Zahlen nicht heraus. „Sie verweigerten die Herausgabe der Daten und beriefen sich unter anderem auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie mögliche Wettbewerbsnachteile“, erklärt ÖVP-Seniorensprecherin Ingrid Korosec. Also ging die Partei bis zum Verwaltungsgerichtshof – und der gab Korosec recht. Die jubelt: „Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen im Eigentum der Stadt grundlegende Zahlen über die Nutzung eines öffentlich angebotenen Tarifs unter Verschluss halten will.“