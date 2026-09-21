Sandro Wagner? „Er hielt mich für eine Ratte“

Was war geschehen? Im Sommer 2025 hatte Pedersen – damals im Trikot des FC Augsburg – bei einem Testspiel 90 Minuten durchgespielt, am Tag darauf habe sein Körper beim Training jedoch gestreikt. „Ich habe versucht, mich aufzuwärmen, aber beim Sprintversuch habe ich mir einen Krampf im Oberschenkel zugezogen“, erinnert sich der Linksverteidiger.