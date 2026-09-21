„Da wurden viele Dinge am Peter vorbeientschieden“

Am 11. September hatte die Meldung die Runde gemacht: Der ÖFB trennt sich überraschend von Schöttel. Als Begründung erklärte Präsident Josef Pröll eineinhalb Wochen später bei „Talk und Tore“: „Diese Entscheidung ist ja nicht eine, die einen Tag vor der Aufsichtsratssitzung gefallen ist. Ich habe vor einem Jahr, als ich in die Position gekommen bin, mit vielen im Fußball Gespräche geführt, sehr vielen Menschen. Und da hat sich das ein oder andere für mich herauskristallisiert, was an Problemstellen, Persönlichkeiten und persönlichen Zuordnungen da ist. Eine Agenda, die immer wieder auch schon damals diskutiert wurde, war die Frage, wie aktiv nimmt der Sportdirektor seine Aufgaben wahr. Es war für mich nicht einfach, diese Entscheidung gemeinsam herbeizuführen nach einem Jahr, weil der Peter Schöttel ein ganz besonders positiver Mensch ist. Ich habe niemanden getroffen, der von seinen menschlichen Qualitäten im Ansatz nur negativ geredet hätte. Es gab mehrere Themen, die uns berührt haben, auch mit dem Blick nach vorne, proaktiv jemanden zu suchen, der gestalterisch stärker und auch in dieser wichtigen Funktion zwischen Breitensport und Spitzensport in Zukunft wirken wird und Meinung bildet für den Fußball. Da haben sich dann halt beruflich unsere Wege getrennt und das war dann letzte Woche der Punkt der Entscheidung.“