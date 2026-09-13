Unterricht in Pfarrhof, Gemeindeamt und Rüsthaus

Am Montag beginnt auch für die Mädchen und Buben in Ebenthal das Schuljahr, jedoch nicht in den Klassen im Schulhaus, sondern im Pfarrhof, im Gemeindeamt und im Rüsthaus. Denn beim Sanieren sind statische Probleme aufgetreten.
„Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! Aufgrund unvorhersehbarer Verzögerungen bei den laufenden Bauarbeiten kann das Schulgebäude zum Schulbeginn leider noch nicht wie geplant genutzt werden“, heißt es in einem Schreiben, das die Ebenthaler in den vergangenen Tagen erreichte.
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