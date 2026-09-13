Das Land der tausend Berge

Finden sich auf einer Speisekarte Gerichte wie Schlackerwurst, Potthucke oder Kröse (ein warm gegessener Brei aus Schweineblut, Fleisch, Grütze und Gewürzen), befindet man sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im westfälischen Sauerland, dem Land der tausend Berge, wo bei Winterberg die Ruhr entspringt. Wie bei vielen anderen Regionen sind die exakten Grenzen immer ein wenig strittig und um die Sache vollends kompliziert zu machen, gehört der östliche Ausläufer schon gar nicht mehr zu Westfalen, sondern bereits zum hessischen Upland. Dort steht, wie Wintersportbegeisterte wissen, im Kurort Willingen mit der Mühlenkopfschanze die größte Sprungschanze der Welt, die keine Flugschanze ist. Und von da sind es gerade mal 66 Kilometer Luftlinie nach Winterberg, Schauplatz vieler großer Wettbewerbe im Bob- und Rodelsport.