Alkolenker springt aus rollendem Pkw und flüchtet

Ein Wagen mit insgesamt sieben Personen und ohne Kennzeichentafeln ist der Polizei in Heiligenblut (Kärnten) aufgefallen. Die Verfolgung endete spektakulär auf einer Wiese, mit einer Flucht und einigen Anzeigen!
Es sind Szenen wie aus einem Action-Film, die sich am Samstagabend in Heiligenblut abgespielt haben. Gegen 20:30 Uhr nahm eine Polizeistreife ein Auto im Gegenverkehr wahr, das ohne Kennzeichentafeln unterwegs war. Die Polizisten nahmen sofort die Nachfahrt auf.
Als der Lenker das bemerkte, trat er aufs Gas. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd lenkte der Fahrer den Wagen auf eine Wiese, sprang aus dem noch rollenden Fahrzeug und ergriff zu Fuß die Flucht.
Die Beifahrerin reagierte geistesgegenwärtig und versuchte, den Wagen mittels Handbremse zu stoppen, was ihr nach einigen Metern auch gelang. Neben ihr befanden sich noch fünf weitere Personen im Auto. Die Beamten eilten dem Flüchtigen zu Fuß nach und konnten den 27-Jährigen, der für die Polizei kein Unbekannter ist, einholen. Den Alkotest verweigerte der laut Polizei stark alkoholisierte Mann jedoch. Die Folge: Führerscheinabnahme und zahlreiche Anzeigen!
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