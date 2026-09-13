Alkolenker springt aus rollendem Pkw und flüchtet

Die Beifahrerin reagierte geistesgegenwärtig und versuchte, den Wagen mittels Handbremse zu stoppen, was ihr nach einigen Metern auch gelang. Neben ihr befanden sich noch fünf weitere Personen im Auto. Die Beamten eilten dem Flüchtigen zu Fuß nach und konnten den 27-Jährigen, der für die Polizei kein Unbekannter ist, einholen. Den Alkotest verweigerte der laut Polizei stark alkoholisierte Mann jedoch. Die Folge: Führerscheinabnahme und zahlreiche Anzeigen!